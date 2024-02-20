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Акционеры владельца сети «Мать и дитя» утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акционеры владельца сети «Мать и дитя» утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию. MD Medical Group перерегистрируется на острове Октябрьский в Калининградской области.

Акционеры владельца сети «Мать и дитя» утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию

Акционеры MD Medical Group, которая управляет сетью медицинских клиник «Мать и дитя», утвердили редомициляцию компании в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра раскрытия информации. 

MD Medical Group на данный момент зарегистрирована на Кипре. После редомициляции «прописка» компании изменится на Россию – специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Организация будет переименована в МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс».

Уставный капитал MD Medical Group конвертируют из долларов США в российские рубли. Состав совета директоров компании останется прежним. Кроме того, MD Medical Group обязалась инвестировать 50 млн рублей в России в течение года после редомициляции.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock

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