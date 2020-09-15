В Петербурге и Москве появилась доставка замороженных блюд здорового питания

В Москве и Санкт-Петербурге появился новый сервис доставки блюд из натуральных ингредиентов в замороженном виде. Сервис Mealjoy предлагает подписку на рационы из смузи, супов, боулов, паст и завтраков. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Готовые блюда доставляются в фирменных бумажных стаканчиках. Их можно разогреть в микроволновке или на плите за несколько минут. Срок хранения еды достигает 3 месяцев.

Отмечается, что с помощью подписки в Mealjoy клиент может самостоятельно выбрать себе рацион и собрать корзину из 6, 9, 13, 18 или 24 блюд. Одно блюдо стоит от 275 до 360 рублей в зависимости от подписки. Порядок цен на наборы:

6 стаканчиков — 2160 рублей,

9 стаканчиков — 2970 рублей,

12 стаканчиков — 3900 рублей,

18 стаканчиков — 5490 рублей,

24 стаканчика — 6960 рублей.

По заявлению компании, при приготовлении еды не используются рафинированный сахар, трансжиры и консерванты. Готовые блюда подвергаются шоковой заморозке, что способствует сохранению питательных свойств.

До старта проект привлек финансирование в размере 10 млн рублей от частного инвестора, имя которого не раскрывается. Средства, в том числе, были использованы для запуска сервиса.

«Mealjoy создан для занятых людей, которые ищут здоровый и удобный образ жизни … поэтому мы создали такой продукт, который удобно брать с собой куда угодно. Главное, чтобы рядом была микроволновка», — комментирует сооснователь компании КириллПастушин.

Доставка работает по Санкт-Петербургу, Москве и в пределах 30 км от КАД и МКАД. По собственным данным Mealjoy, суммарно в августе было доставлено более 1000 блюд. Средний чек составил 3100 рублей. В ближайшее время компания планирует экспансию в сегмент B2B, развивая партнёрство с кафе, пекарнями, кофейнями, фитнес-центрами, сетевыми магазинами.

Стартап был основан в августе текущего года в Петербурге Кириллом Пастушиным и Анастасией Нечаевой. Ранее они развивали сервис доставки наборов продуктов с рецептами «ВкусНаДом». По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Милджой» является Олег Машинистов с долей уставного капитала 50%. Вторым учредителем и гендиректором компании является Анастасия Нечаева.