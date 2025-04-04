В Госдуме предложили ввести «шашлычное эмбарго» перед майскими праздниками

В России предложили перед майскими праздниками ввести «шашлычное эмбарго» — на время ограничить экспорт свинины и мяса птицы. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в обращении к главе Минсельхоза Оксане Лут, пишут «РИА Новости».

«В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы», — сказал Чернышов.

По его словам, это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне. Меры предлагается ввести до 1 июня 2025 года и с возможностью продлить их, если это потребуется.

Чернышов также предложил ввести беспошлинные квот на импорт свинины и говядины объемом не меньше 150 тыс. т. Это позволит устранить риски дефицита мясной продукции в стране.

C 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в России уже действовал запрет на вывоз из России мяса домашней птицы, напомнил депутат. По его словам, инициатива властей привела к увеличению объемов предложения на внутреннем рынке.

В начале февраля в Национальном союзе птицеводов сообщили, что в 2024 году потребление всех видов мяса среди россиян выросло на 2,5% год к году и достигло 83 кг на человека. В основном россияне едят мясо птицы и свинину, отмечало объединение.

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