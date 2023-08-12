Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отчитался о состоянии мебельной индустрии в 2023 году в сравнении с 2022 годом. С января по май вырос как объем производства на столичных фабриках, так и оборот московских компаний.

Оборот производителей мебели Москвы в январе-мае 2023 года вырос на 43,2% до 7,88 млрд рублей