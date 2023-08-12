Оборот производителей мебели Москвы в январе-мае 2023 года вырос на 43,2% до 7,88 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отчитался о состоянии мебельной индустрии в 2023 году в сравнении с 2022 годом. С января по май вырос как объем производства на столичных фабриках, так и оборот московских компаний.
«С января по май 2023 года объем производства мебели на столичных предприятиях увеличился на 25,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. <…> Оборот составил 7,88 млрд рублей, что на 43,2% превышает показатель за аналогичный период 2022-го», – цитирует представителя мэрии ТАСС.
Предприятия, о которых идет речь, создают самую разную мебельную продукцию из широкого спектра материалов. По словам Ефимова, в столице на сегодня работает порядка 90 производственных мебельных предприятий. Большинство из них — малый бизнес, только четыре можно отнести к средним и крупным компаниям.
Совокупный объем отгруженной московскими мебельными фабриками продукции за январь-май 2023 года составил 5,33 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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