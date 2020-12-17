Стартовал второй поток программы МЭЦ и «Акселератора ФРИИ»

Почти два десятка московских IT-компаний прошли конкурс на участие во втором потоке совместной акселерационной программы Московского экспортного центра и «Акселератора ФРИИ». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
С компаниями будут системно работать эксперты и менторы. Они помогут найти свою целевую аудиторию за рубежом, выявить потребности клиентов, адаптировать продукт, сделать первые продажи и сформировать план достижения выручки в $100 тысяч в месяц.
«Совместная программа предполагает 24 индивидуальных встречи с экспертами и менторами, 20 часов практических занятий и мастер-классов от опытных IT-предпринимателей, специалистов по маркетингу, продажам, бизнес-процессам», — пояснил директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.
Стартовый интенсив пройдет 17 декабря, основная работа предпринимателей с экспертами начнется в конце января 2021 года. Участниками второго набора программы МЭЦ и ФРИИ стали:
- MD Audit — единая система для управления стандартами, качеством, бизнес-процессами и сотрудниками;
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Digital passport — онлайн сервис для увеличения конверсии сайта на основании клиентского опыта и машинного обучения;
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Advantum — логистический сервис с многофакторным контролем доставки грузов;
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Maxma.com — платформа для увеличения продаж с помощью автоматизации программы лояльности, акций, рассылок, wallet и др.;
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Fit4Pet — водные беговые дорожки для реабилитации и спортивно-выставочной подготовки животных;
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Focus — система поддержки принятия решений для ТЦ и ритейла на основе автоматически собираемых данных о движении и поведении покупателей;
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Giftery — облачная платформа автоматизации корпоративных вознаграждений;
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Med-ray — сервис автоматизации рабочих процессов врача-кардиолога, рентгенологического отделения, лечебно-профилактического решения;
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Neologos — автоматизация производственных процессов для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в аэропортах;
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ProctorEdu — сервис для проведения онлайн-тестирования и аттестаций;
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Pattern — мультимедийные решения для визуализации наукоемких технологий и оформления интерактивных пространств и музеев;
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RecFaces — производитель программных решений биометрической идентификации корпоративного класса;
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Secret Technologies — решения по борьбе с угрозами информационной безопасности;
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Selvery — система создания и демонстрации покупателю адаптированного контента с непрерывным сбором данных о процессе продажи;
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SmartPlan — сервис автоматизированного управления планограммами магазинов;
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SODIS Lab — решения для цифровой трансформации строительной отрасли;
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Star Smile — ПО для 3D-моделирования виртуального плана ортодонтического лечения;
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StartExam — платформа для тестирования и оценки персонала;
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Talkbank — виртуальный банк с искусственным интеллектом, работающий в мессенджерах.
Первый поток акселерационной программы прошел летом. В нем приняли участие 20 столичных компаний, которые смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США, Великобритании, Малайзии, Канаде, Индии, Омане.
Фото: Who is Danny / Shutterstock
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