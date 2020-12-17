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Стартовал второй поток программы МЭЦ и «Акселератора ФРИИ»

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Почти два десятка московских IT-компаний прошли конкурс на участие во втором потоке совместной акселерационной программы Московского экспортного центра и «Акселератора ФРИИ». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Стартовал второй поток программы МЭЦ и «Акселератора ФРИИ»

С компаниями будут системно работать эксперты и менторы. Они помогут найти свою целевую аудиторию за рубежом, выявить потребности клиентов, адаптировать продукт, сделать первые продажи и сформировать план достижения выручки в $100 тысяч в месяц.

«Совместная программа предполагает 24 индивидуальных встречи с экспертами и менторами, 20 часов практических занятий и мастер-классов от опытных IT-предпринимателей, специалистов по маркетингу, продажам, бизнес-процессам», — пояснил директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

Стартовый интенсив пройдет 17 декабря, основная работа предпринимателей с экспертами начнется в конце января 2021 года. Участниками второго набора программы МЭЦ и ФРИИ стали: 

  •  MD Audit — единая система для управления стандартами, качеством, бизнес-процессами и сотрудниками;
  • Digital passport  — онлайн сервис для увеличения конверсии сайта на основании клиентского опыта и машинного обучения;
  • Advantum — логистический сервис с многофакторным контролем доставки грузов;
  • Maxma.com — платформа для увеличения продаж с помощью автоматизации программы лояльности, акций, рассылок, wallet и др.;
  • Fit4Pet — водные беговые дорожки для реабилитации и спортивно-выставочной подготовки животных;
  • Focus — система поддержки принятия решений для ТЦ и ритейла на основе автоматически собираемых данных о движении и поведении покупателей;
  • Giftery — облачная платформа автоматизации корпоративных вознаграждений;
  • Med-ray — сервис автоматизации рабочих процессов врача-кардиолога, рентгенологического отделения, лечебно-профилактического решения;
  • Neologos — автоматизация производственных процессов для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в аэропортах;
  • ProctorEdu — сервис для проведения онлайн-тестирования и аттестаций;
  • Pattern — мультимедийные решения для визуализации наукоемких  технологий и оформления интерактивных пространств и музеев;
  • RecFaces — производитель программных решений  биометрической идентификации корпоративного класса;
  • Secret Technologies — решения по борьбе с угрозами информационной безопасности;
  • Selvery — система создания и демонстрации покупателю адаптированного контента с непрерывным сбором данных о процессе продажи;
  • SmartPlan — сервис автоматизированного управления планограммами магазинов;
  • SODIS Lab — решения для цифровой трансформации строительной отрасли;
  • Star Smile — ПО для 3D-моделирования виртуального плана ортодонтического лечения;
  • StartExam — платформа для тестирования и оценки персонала;
  • Talkbank — виртуальный банк с искусственным интеллектом, работающий в мессенджерах.

Первый поток акселерационной программы прошел летом. В нем приняли участие 20 столичных компаний, которые смогли с нуля запустить продажи в 21 стране, в том числе в США, Великобритании, Малайзии, Канаде, Индии, Омане.

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Фото: Who is Danny / Shutterstock

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