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Московский экспортный центр проведет презентацию акселерационных программ для столичных предпринимателей

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 мая 2022 года в «Стартхабе» на Красном Октябре пройдет презентация акселерационных программ Business Booster Day для московских экспортеров. Участие бесплатное.

Московский экспортный центр проведет презентацию акселерационных программ для столичных предпринимателей
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На презентации специалисты Московского экспортного центра расскажут об акселерационной поддержке экспортно-ориентированных предпринимателей, ее результатах в 2021 году и сроках подачи заявок, а представители партнеров раскроют содержание модулей программ (до 90% их стоимости готов софинансировать город) и их влияние на развитие бизнеса.

Перед предпринимателями выступят представители программ:

  • «Экспортеры 2.0» от бизнес-школы Сколково;
  • Фонда развития интернет-инициатив GoGlobal для IT-компаний;
  • «Изучение экосистемы Индии» от Global Venture Alliance;
  • Global Partners Program от платформы GenerationS;
  • MENA Accelerator (акселератор по поиску партнеров на Ближнем Востоке) от KAFADS;
  • GLOBAL GATE (акселератор по адаптации экспортных стратегий) от SOLYANKA AGENCY;
  • CustDevCamp (программа для Sales- и CustDev-менеджеров) от Фонда Сколково. 

На Business Booster Day будут и выпускники прошлых лет: они поделятся своими достижениями и практическими рекомендациями с участниками следующих потоков.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, помогает предпринимателям продвигать их продукцию на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

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