Московский экспортный центр проведет презентацию акселерационных программ для столичных предпринимателей

18 мая 2022 года в «Стартхабе» на Красном Октябре пройдет презентация акселерационных программ Business Booster Day для московских экспортеров. Участие бесплатное.

На презентации специалисты Московского экспортного центра расскажут об акселерационной поддержке экспортно-ориентированных предпринимателей, ее результатах в 2021 году и сроках подачи заявок, а представители партнеров раскроют содержание модулей программ (до 90% их стоимости готов софинансировать город) и их влияние на развитие бизнеса.

Перед предпринимателями выступят представители программ:

«Экспортеры 2.0» от бизнес-школы Сколково;

Фонда развития интернет-инициатив GoGlobal для IT-компаний;

«Изучение экосистемы Индии» от Global Venture Alliance;

Global Partners Program от платформы GenerationS;

MENA Accelerator (акселератор по поиску партнеров на Ближнем Востоке) от KAFADS;

GLOBAL GATE (акселератор по адаптации экспортных стратегий) от SOLYANKA AGENCY;

CustDevCamp (программа для Sales- и CustDev-менеджеров) от Фонда Сколково.

На Business Booster Day будут и выпускники прошлых лет: они поделятся своими достижениями и практическими рекомендациями с участниками следующих потоков.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, помогает предпринимателям продвигать их продукцию на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.