Эксперт рассказал о способах удаленно наблюдать за пациентом

Минздрав планирует запустить проект по бесплатному мониторингу пациентов с гипертензией и сахарным диабетом в Москве, Татарстане, Новосибирске, Рязани, Тюмени, Самаре, а также на территориях, подведомственных ФМБА. За больными будут наблюдать врачи с помощью приборов и мобильного приложения.

Эксперимент продлится два года. О том, как будет организована работа, рассказал директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев в интервью «Российской газете».

Решение о необходимости мониторинга должен принять врач. Нуждающемуся в мониторинге пациенту выдадут прибор с инструкцией — персональный медицинский помощник. Пользователь скачивает мобильное приложение и подключает к смартфону или планшету устройство через Bluetooth.

Все измерения с устройства будут переданы врачу автоматически через приложение и интернет.

Врач получает оповещения о состоянии пациента. Если прибор регистрирует критические отклонения, то доктор связывается с больным по телефону и сам вызывает скорую помощь.

Если отклонения не критические, то врач может скорректировать назначения. Как-то изменить данные, которые поступают в приложение, не получится.

Врач в первую очередь будет получать оповещения о событиях, требующих немедленного вызова скорой помощи.

Для проведения эксперимента уже запущена специальная платформа. В настоящее время формулируются требования к медицинским изделиям и правила передачи персональных данных.

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Фото на обложке: pexels.com