В России заблокировали 81 СМИ Евросоюза

Российский МИД запретил в стране вещание 81 европейских СМИ. Такой шаг предпринят в ответ на ограничение для трех российских медиа, попавших в 14-й пакет санкций ЕС.
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Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запрещает доступ на территории объединения трем СМИ из РФ: государственное новостное агентство РИА Новости, «Известия» и государственное издание «Российская газета».
При этом работа сотрудников этих изданий на территории ЕС ограничиваться не будет.
Вслед за новыми санкцииями в РФ решили задействовать ограничения для 81 европейских медиа. В их числе — независимая газета Politico, немецкое частное медиа Der Spiegel, международная Agence France-Presse (AFP), а также испанская El País, эстонская версия портала Delfi и несколько десятков других крупнейших СМИ.
«В случае, если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам», — заявили в МИДе.
Сегодня РФ продолжает расширять ограничения против ряда зарубежных площадок. 21 июня в Госдуму внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах, признанных в России экстремистскими.
Парламентарии хотят запретить размещать рекламу, в частности, в Facebook* и Instagram*.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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