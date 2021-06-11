Стартовал прием заявок на конкурс Media Gatе для «медийных» стартапов

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускают конкурс Media Gatе. По словам организаторов, он может стать «точкой входа» на медиарынок для отраслевых стартапов. Прием заявок начался 8 июня 2021 г. на сайте конкурса .

Кто может участвовать

Организаторы ждут команды от трех человек с продуктом, у которого уже есть продажи или пилоты. Обязательно наличие юридического лица или регистрация в качестве ИП. Проекты должны подходить под одно из направлений:

машинное обучение и искусственный интеллект,

инфраструктура для медиа,

компьютерная графика и анимация,

B2C-продукты, которые смогут усилить уже существующие направления бизнеса НМГ.

Одним из критериев отбора станет потенциальный эффект от внедрения (рассчитанный по информации из открытых источников).

Что получат стартапы

Финалисты получат следующие возможности:

Обратная связь от экспертов и топ-менеджеров НМГ, запуск пилота и заключение долгосрочного партнерства с холдингом,

Бесплатное участие в программе FAST TRACK – статус участника проекта «Сколково» открывает доступ к инструментам для развития технологического предпринимательства и исследований.

Включение в первую в России «Карту медиатехнологий» – обзор технологий и бизнес-кейсов рынка медиа.

Подать заявку можно на сайте.

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