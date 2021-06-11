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Стартовал прием заявок на конкурс Media Gatе для «медийных» стартапов

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) запускают конкурс Media Gatе. По словам организаторов, он может стать «точкой входа» на медиарынок для отраслевых стартапов. Прием заявок начался 8 июня 2021 г. на сайте конкурса.

Стартовал прием заявок на конкурс Media Gatе для «медийных» стартапов

Кто может участвовать

Организаторы ждут команды от трех человек с продуктом, у которого уже есть продажи или пилоты. Обязательно наличие юридического лица или регистрация в качестве ИП. Проекты должны подходить под одно из направлений:

  • машинное обучение и искусственный интеллект,
  • инфраструктура для медиа,
  • компьютерная графика и анимация,
  • B2C-продукты, которые смогут усилить уже существующие направления бизнеса НМГ.

Одним из критериев отбора станет потенциальный эффект от внедрения (рассчитанный по информации из открытых источников).

 

Что получат стартапы

Финалисты получат следующие возможности:

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

  • Обратная связь от экспертов и топ-менеджеров НМГ, запуск пилота и заключение долгосрочного партнерства с холдингом,
  • Бесплатное участие в программе FAST TRACK – статус участника проекта «Сколково» открывает доступ к инструментам для развития технологического предпринимательства и исследований.
  • Включение в первую в России «Карту медиатехнологий» – обзор технологий и бизнес-кейсов рынка медиа.

Подать заявку можно на сайте.

Фото: Unsplash.

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