Медианная зарплата в массовых профессиях выросла на 17%

В России за 2021 год выросла медианная зарплата в массовых профессиях на 17%. Два года назад работодатели предлагали в среднем 30 тыс. рублей.

За прошедший год заработная плата увеличилась до 35 тыс. рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито».

Медианная зарплата — это величина, относительно которой у половины работников зарплата выше, а у половины — ниже.

Больше всего зарплаты выросли в сфере «Фитнес, салоны красоты» — до 40 тыс. рублей, или на 33%, «Автомобильный бизнес» — до 50 тыс. рублей (на 25%), «Управление персоналом» — до 40 тыс. (на 25%), «Транспорт, логистика» — до 47,5 тыс. рублей (на 19%), «Строительство» — до 45 тыс. рублей (на 13%).

Низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж — 30 тыс. рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности — по 28,5 тыс. рублей, страхования — 27,5 тыс. рублей, образования — 25 тыс. рублей.

Зарплаты также медленно растут в группе профессий «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы», «Продажи», говорится в исследовании.

При этом работодатели, по словам аналитиков, по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, что сохранится и в 2022 году.

Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели стали избирательнее и откликаются на более выгодные предложения как с точки зрения зарплат, так и условий труда.

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