Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Медианная зарплата в массовых профессиях выросла на 17%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России за 2021 год выросла медианная зарплата в массовых профессиях на 17%. Два года назад работодатели предлагали в среднем 30 тыс. рублей.

Медианная зарплата в массовых профессиях выросла на 17%

За прошедший год заработная плата увеличилась до 35 тыс. рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито».

Медианная зарплата — это величина, относительно которой у половины работников зарплата выше, а у половины — ниже. 

Больше всего зарплаты выросли в сфере «Фитнес, салоны красоты» — до 40 тыс. рублей,  или на 33%, «Автомобильный бизнес» — до 50 тыс. рублей (на 25%), «Управление персоналом» — до 40 тыс. (на 25%), «Транспорт, логистика» — до 47,5 тыс. рублей (на 19%), «Строительство» — до 45 тыс. рублей (на 13%).

Низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж — 30 тыс. рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности — по 28,5 тыс. рублей, страхования — 27,5 тыс. рублей, образования — 25 тыс. рублей. 

Зарплаты также медленно растут в группе профессий «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы», «Продажи», говорится в исследовании.

При этом работодатели, по словам аналитиков, по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом, что сохранится и в 2022 году. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Компании увеличивают зарплатные предложения, чтобы удержать сотрудников и набрать новых людей. Однако соискатели стали избирательнее и откликаются на более выгодные предложения как с точки зрения зарплат, так и условий труда. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сколько платить сотрудникам? 4 правила, которые помогут установить нормальную зарплату
  2. 2 Сергей Дашков вложился в FinTech-стартап с российскими корнями DigiDoe в раунде на $1,1 млн
  3. 3 Group-IB выявила в сети 50 мошеннических схем инвестпроектов
  4. 4 Издатели книг попросили ЦБ и МВД ограничить пиратским сайтам доступ к банковским услугам
  5. 5 Банки запустили переводы между юрлицами через СБП

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ