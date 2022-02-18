MediaSoft и Skillbox проведут бесплатный мастер-класс по созданию iOS-приложения с использованием AI-технологий

26 февраля состоится онлайн-мастер-класс «AI-технологии: создаем iOS-приложение с функцией распознавания речи», организованный IT-компанией MediaSoft и онлайн-университетом Skillbox. Он пройдет в формате лайвкодинга и будет интересен разработчикам junior- и middle-уровня.
Мастер-класс будет длиться три часа. За это время участники:
- рассмотрят современные AI-технологии по распознаванию речи и возможности приложений с такими функциями;
- разберут фреймворк Speech от Apple и его аналоги;
- познакомятся со способами нечеткого сравнения строк;
- создадут iOS-приложение с использованием фреймворка Speech, реализуют вывод распознанного с помощью него текста на экран;
- напишут свой алгоритм, который будет парсить текст и производить поиск и сравнение этого текста с распознанной речью.
Мастер-класс проведет iOS-разработчик IT-компании MediaSoft Евгений Попов с опытом работы более четырех лет на проектах в сферах FinTech, Retail и EdTech.
«Сегодня AI-технологии по распознаванию речи используют практически во всех приложениях: крупные банки, приложения для обучения, голосовые помощники и так далее. Знание этих инструментов не только повышает конкурентоспособность разработчика, но и позволяет ему участвовать в разработке кардинально новых продуктов, которые задают тренды в мире», — сказали организаторы.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: ronstik /
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