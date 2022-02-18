26 февраля состоится онлайн-мастер-класс «AI-технологии: создаем iOS-приложение с функцией распознавания речи», организованный IT-компанией MediaSoft и онлайн-университетом Skillbox. Он пройдет в формате лайвкодинга и будет интересен разработчикам junior- и middle-уровня.

MediaSoft и Skillbox проведут бесплатный мастер-класс по созданию iOS-приложения с использованием AI-технологий