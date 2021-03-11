MediaSoft запустила программу по поиску стартапов для инвестиций

ИТ-компания MediaSoft открыла программу «MediaSoft Инвестиции», цель которой — финансировать и развивать SaaS-проекты. Подать заявку можно до 30 апреля.
Компания ищет стартапы в сфере SaaS с первой выручкой, командой и стратегией развития. Географическое положение бизнеса не важно.
Что предлагает MediaSoft:
- прохождение акселерационной программы при желании;
- инвестиции до 10 млн рублей;
- экспертизу, услуги по разработке, бизнес-контакты и другие возможности для развития.
За финансирование стартапа компания планирует получить долю от 5 до 20%.
Для участия в отборе нужно заполнить анкету. До 31 мая организаторы будут изучать проекты и собирать шорт-лист, затем проведут онлайн- и офлайн- встречи с представителями бизнеса. До 31 августа компания выберет бизнес-партнеров.
Подробности и форма для заявки доступны на сайте программы.
Фото на обложке: Kira Necheporchuk / Shutterstock
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