«Сбер Еаптека» стала первой участницей эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Росздравнадзор выдал компании соответствующую лицензию. Продажи аптека запустила еще утром.

О том, что «Сбер Еаптека» (ООО «еАптека») получила лицензию на онлайн-продажу рецептурных лекарств, говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Росздравнадзора.

«Сбер Еаптека» стала первой участницей экспериментального режима по дистанционной торговле препаратами, которые отпускаются только по рецепту врача. Режим начал действовать 1 марта.

«Эксперимент, в рамках которого будет легализована дистанционная торговля рецептурными лекарствами, распространяется на три субъекта РФ: Москва, Белгородская и Московская области», – сообщили в Росздравнадзоре.

Сегодня «Сбер Еаптека» уже объявила о старте продаж рецептурных лекарств. Первым регионом, где можно купить такие препараты онлайн, стала Белгородская область.

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