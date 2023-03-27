«Сбер Еаптека» стала первой участницей эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Росздравнадзор выдал компании соответствующую лицензию. Продажи аптека запустила еще утром.
О том, что «Сбер Еаптека» (ООО «еАптека») получила лицензию на онлайн-продажу рецептурных лекарств, говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Росздравнадзора.
«Сбер Еаптека» стала первой участницей экспериментального режима по дистанционной торговле препаратами, которые отпускаются только по рецепту врача. Режим начал действовать 1 марта.
«Эксперимент, в рамках которого будет легализована дистанционная торговля рецептурными лекарствами, распространяется на три субъекта РФ: Москва, Белгородская и Московская области», – сообщили в Росздравнадзоре.
Сегодня «Сбер Еаптека» уже объявила о старте продаж рецептурных лекарств. Первым регионом, где можно купить такие препараты онлайн, стала Белгородская область.
Фото на обложке: i viewfinder /
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