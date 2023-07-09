Медицинский чат-бот с ИИ Google Med-PaLM 2 уже тестируется в больницах

Клиника в американском городе Майо начала тестирование медицинского чат-бота с искусственным интеллектом Google Med-PaLM 2 еще в апреле, но официальное исследование самой компании-разработчика, датированное маем 2023 года, указывает на ряд недостатков системы.
В распоряжение The Wall Street Journal попала внутренняя переписка врачей, тестирующих чат-бот, и представителей Google, которые утверждают, что новая модель может быть особенно полезна в странах с «ограниченным доступом к врачам».
Google Med-PaLM 2 предназначен для ответов на вопросы медицинского характера и разработан на основе PaLM 2 — языковой модели, лежащей в основе Bard Google и официально представленной корпорацией на майском Google I / O.
Поскольку Med-PaLM 2 учится на экзаменационных вопросах для медицинских экспертов, это делает чат более компетентным в вопросах здоровья, чем типовые Bard, Bing и ChatGPT. И все же исследование самой Google показывает, что проблемы с точностью ответов, свойственные большим языковым моделям, все еще остаются.
Тем не менее, почти по всем другим показателям — грамотная аргументация, отсутствие ошибок в понимании и восприятии вопросов, решения на основе консенсуса мнений — Med-PaLM 2 показывает уровень знаний, близкий к практикующим врачам.
WSJ отдельно подчеркивает, что данные, выявленные в рамках тестирования Med-PaLM 2, принадлежат клинике и непосредственно клиентам — и у Google нет к ним доступа.
Фото на обложке: Unsplash
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