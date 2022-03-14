В Yota сообщили о росте популярности приложений для медитации в полтора раза

Yota зафиксировала значительный рост популярности приложений для медитации. На неделе с 26 февраля по 4 марта 12,9% трафика оператора пришлось именно на такие приложения, а с начала года их востребованность выросла в полтора раза.
Yota поделилась отчетом об использовании приложений для медитации российскими пользователями. Специалисты проанализировали восемь самых популярных приложений в период с 1 января по 9 марта 2022 года.
С начала года спрос на приложения для успокоения вырос в полтора раза. Самым популярным сервисом стал Insight Timer, на который пришлось 46,9% трафика пользователей.
Самый высокий объем трафика приложений для медитации зафиксировали на неделе с 26 февраля по 4 марта – он составил 12,9% от общего объема.
«Рост популярности приложений для медитаций легко объясним, люди ищут способы отвлечься и расслабиться, особенно во времена неопределенности», – отметил PR-директор Yota Артем Рабчук.
Рабчук добавил, что в праздник 8 марта объем трафика всех приложений для медитации составил всего 1,44% от общего. PR-директор Yota предположил, что «встречи с друзьями и близкими помогают отдохнуть и развеяться не хуже медитаций».
Фото на обложке: Pormezz /
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