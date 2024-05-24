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Производитель протезов для ног «Медитроника» привлек 39 млн рублей через краудинвестинг

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель протезов для ног «Медитроника» привлек 39 млн рублей через краудинвестинг. Инвестиционный раунд завершился 24 мая, он проходил на платформе Zapusk.tech. Оценка компании по итогам раунда составила 260 млн рублей.

Производитель протезов для ног «Медитроника» привлек 39 млн рублей через краудинвестинг

Стартап «Медитроника», выпускающий протезы для ног, привлек 39 млн рублей в обмен на 15% акций. Об этом RB.RU рассказал представитель Zapusk.tech. Оценка «Медитроники» по итогам раунда составила 260 млн рублей.

Инвестиционный раунд проходил на краудинвестинговой платформе Zapusk.tech. Было подано заявок на 49 млн рублей, каждый из инвесторов мог выкупить акции. В итоге стартап выпустил свыше 17,6 тыс. акций по цене 2226 рублей.

«Медитронику» основал Алексей Собченко в 2019 году. Стартап производит протезы для ног на 3D-принтере. Сборка происходит по модульной системе, в случае поломки меняется только сломанная деталь. Объем производства протезов «Медитроники» составляет до 20 штук в месяц.

В 2022 году «Медитроника» привлекла 5 млн рублей от частного инвестора в обмен на 20% в компании. 

Фото на обложке: Dmitry Markov152 / Shutterstock

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