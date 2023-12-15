Рост зарплат в IT замедлился в 2023 году, отметили в Минцифры. В ведомстве посчитали это «хорошим знаком», который свидетельствует об охлаждении рынка. По итогам 2022 году зарплаты в аккредитованных Минцифры IT-компаниях выросли на 15%.

Рост зарплат в IT замедлился — в Минцифры назвали это «хорошим знаком»