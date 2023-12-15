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Рост зарплат в IT замедлился — в Минцифры назвали это «хорошим знаком»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рост зарплат в IT замедлился в 2023 году, отметили в Минцифры. В ведомстве посчитали это «хорошим знаком», который свидетельствует об охлаждении рынка. По итогам 2022 году зарплаты в аккредитованных Минцифры IT-компаниях выросли на 15%.

Рост зарплат в IT замедлился — в Минцифры назвали это «хорошим знаком»

В Минцифры отметили замедление роста заработных плат в сфере IT. Это говорит об охлаждении рынка и является «хорошим знаком», сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.

Шадаев уточнил, что падают не размеры окладов, а именно темпы рост зарплат. Глава Минцифры напомнил, что по итогам 2022 года заработные платы в аккредитованных ведомством IT-компаниях выросли более чем на 15%.

Каждый третий айтишник столкнулся со снижением доходов осенью 2023 года, показал опрос. 

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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