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В России разработали систему проверки трезвости сотрудников с распознаванием лиц

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Диана Муллахметова
Диана Муллахметова

Редактор

Диана Муллахметова

В России создан программно-аппаратный комплекс для проверки состояния здоровья сотрудников. Его разработали NtechLab и MedPoint24. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, с которым ознакомился Rusbase.

В России разработали систему проверки трезвости сотрудников с распознаванием лиц

MedPoint24 предоставляет услуги по проведению автоматизированных предрейсовых и предсменных медицинских осмотров. NtechLab разработала технологию по распознаванию лиц. Программно-аппаратный комплекс компаний создан для проведения удаленных медицинских осмотров.

При регистрации сотрудника система фотографирует его и заносит в базу данных. В дальнейшем пользователь может самостоятельно авторизоваться в системе и проходить удаленный медосмотр, после чего медицинский специалист допускает его к работе. Если система обнаружит превышение допустимой нормы алкоголя в воздухе, то работника отстраняют. А его руководитель получит соответствующее уведомление. 

Маркетолог MedPoint24 Екатерина Галустян сообщила, что разработка NtechLab и MedPoint24 позволяет сократить время обслуживания каждого сотрудника, так как процесс прохождения медосмотра занимает в среднем 2,5 минуты. 

Накануне стало известно, что NtechLab получила больше 1 млрд рублей от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и суверенных фондов Ближнего Востока.

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock

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