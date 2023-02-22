Власти упростили выдачу разрешений на дистанционную торговлю лекарствами

Упрощенная процедура позволяет:

Подать заявку на разрешение в Росздравнадзор через «Госуслуги»

Не указывать при подаче ОГРН и ИНН

Получить разрешение в электронном виде в личном кабинете

Не переоформлять уже полученное разрешение в случае реорганизации деятельности (теперь изменения в реестр выданных разрешений можно внести самостоятельно, предварительно уведомив Росздравнадзор)

В правительстве также напомнили, что аптечным организациям разрешили продавать лекарственные препараты дистанционно в 2020 году, когда Россия и мир столкнулись с пандемией коронавируса.

Ранее RB.RU совместно с Medtech.moscow разработал карту самых перспективных направлений в области отечественного HealthTech.

Фото на обложке: Unsplash