Власти упростили выдачу разрешений на дистанционную торговлю лекарствами

Правительство изменило порядок получения разрешений на дистанционную продажу медикаментов. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Упрощенная процедура позволяет:
- Подать заявку на разрешение в Росздравнадзор через «Госуслуги»
- Не указывать при подаче ОГРН и ИНН
- Получить разрешение в электронном виде в личном кабинете
- Не переоформлять уже полученное разрешение в случае реорганизации деятельности (теперь изменения в реестр выданных разрешений можно внести самостоятельно, предварительно уведомив Росздравнадзор)
В правительстве также напомнили, что аптечным организациям разрешили продавать лекарственные препараты дистанционно в 2020 году, когда Россия и мир столкнулись с пандемией коронавируса.
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Фото на обложке: Unsplash
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