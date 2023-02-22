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Власти упростили выдачу разрешений на дистанционную торговлю лекарствами

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Правительство изменило порядок получения разрешений на дистанционную продажу медикаментов. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Власти упростили выдачу разрешений на дистанционную торговлю лекарствами

Упрощенная процедура позволяет:

  • Подать заявку на разрешение в Росздравнадзор через «Госуслуги»
  • Не указывать при подаче ОГРН и ИНН
  • Получить разрешение в электронном виде в личном кабинете
  • Не переоформлять уже полученное разрешение в случае реорганизации деятельности (теперь изменения в реестр выданных разрешений можно внести самостоятельно, предварительно уведомив Росздравнадзор)

В правительстве также напомнили, что аптечным организациям разрешили продавать лекарственные препараты дистанционно в 2020 году, когда Россия и мир столкнулись с пандемией коронавируса.

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Фото на обложке: Unsplash

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