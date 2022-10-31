Медицинский холдинг «Медскан» приобрел сеть лабораторий KDL

Медицинский холдинг «Медскан» приобрел сеть медицинских лабораторий KDL, узнали «Ведомости». По данным источника издания, сумма сделки может превышать 20 млрд рублей, стороны не раскрывают деталей. Продавцом выступает фонд прямых инвестиций UFG Private Equity. Это первое вложение фонда в сферу здравоохранения.
Акционером «Медскана» является компания «Росатом Хэлскеа» — структура «Росатома».
Сеть KDL работает с 2003 года, суммарная выручка «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово – тест» составила 13,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль того же года оценивается в 2,2 млрд рублей. При этом структуры имеют совокупный долг по состоянию на 2021 год на уровне 1,98 млрд рублей.
Холдинг «Медскан» начал свою деятельность в 2014 году, его основал бизнесмен Евгений Туголуков. В 2022 году компания «Русатом Хэлскеа» получила 25,001% сети, основатель при этом остался мажоритарным акционером с 74,99% капитала.
На сегодняшний день клиники «Медскан» работают в 18 городах страны. По словам Туголукова, в планах компании — создать федеральную сеть во всех крупных российских городах. Группа «Медскан- KDL», в частности, будет заниматься направлением ОМС.
Фото на обложке: SOMKKU /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 2 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
- 3 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
- 4 Доставка еды, альтернативное мясо и биотехнологии: топ-6 венчурных сделок и перспективные направления в фудтехе
- 5 «Все, что мы требуем от своих проектов, мы пробуем на себе»: инвестдиректор «ТилТех Капитал» Илья Кобяков о том, как правильно привлекать инвестиции
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2022
31 октября 2022
31 октября 2022