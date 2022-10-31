Медицинский холдинг «Медскан» приобрел сеть лабораторий KDL

Медицинский холдинг «Медскан» приобрел сеть медицинских лабораторий KDL, узнали «Ведомости». По данным источника издания, сумма сделки может превышать 20 млрд рублей, стороны не раскрывают деталей. Продавцом выступает фонд прямых инвестиций UFG Private Equity. Это первое вложение фонда в сферу здравоохранения.

Акционером «Медскана» является компания «Росатом Хэлскеа» — структура «Росатома».

Сеть KDL работает с 2003 года, суммарная выручка «КДЛ-тест» и ООО «КДЛ Домодедово – тест» составила 13,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль того же года оценивается в 2,2 млрд рублей. При этом структуры имеют совокупный долг по состоянию на 2021 год на уровне 1,98 млрд рублей.

Холдинг «Медскан» начал свою деятельность в 2014 году, его основал бизнесмен Евгений Туголуков. В 2022 году компания «Русатом Хэлскеа» получила 25,001% сети, основатель при этом остался мажоритарным акционером с 74,99% капитала.

На сегодняшний день клиники «Медскан» работают в 18 городах страны. По словам Туголукова, в планах компании — создать федеральную сеть во всех крупных российских городах. Группа «Медскан- KDL», в частности, будет заниматься направлением ОМС.

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