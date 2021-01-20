Уже не стартап: medtech-компания BestDoctor провела ребрендинг

Медицинская компания BestDoctor полностью сменила фирменный стиль. По замыслу сервиса, ребрендинг отражает трансформацию проекта из стартапа в крупную медицинскую компанию. Об этом Rusbase рассказал представитель дизайн-студии Pinkman, которая разрабатывала оба брендбука.

Отмечается, что через новое позиционирование BestDoctor намерен показать, что забота о здоровье сотрудников — это легкий процесс для работодателя. При этом каждый пользователь может быстро получить экспертную помощь врачей сервиса.

Основные элементы нового фирменного стиля компании:

логотип, в основе которого лежит символ «звезда жизни» — эмблема из шести лучей, каждый из которых отражает одну из функций экстренной медицинской помощи.

Но в фирменном лого BestDoctor у оригинального знака появились два дополнительных луча. Они, по заявлению компании, символизируют одновременную поддержку бизнеса компаний-клиентов и комфорт сотрудников. В текстовой части рисунка используется шрифт с засечками, что «ново для диджитал-продуктов в России».

цветовая гамма, вызывающая ассоциации со здоровым образом жизни.

Центральный цвет — приглушенный красный. Его поддерживают мягкие оранжевый, зеленый и голубой цвета.

Фотостиль, основанный на естественных позах людей с минимальной ретушью.

Графика нового стиля BestDoctor создавалась на базе скругленных соприкасающихся элементов для создания эффекта объятия и тактильности.

На данный момент процесс ребрендинга завершен. Новая бренд-платформа была адаптирована дизайн-студией Pinkman под все каналы коммуникации компании — от приложения и сайта до баннеров и презентаций.

BestDoctor — медицинская компания, которая разрабатывает технологичные страховые и сервисные продукты для людей и для бизнеса. Клиентами BestDoctor являются более 100 компаний, включая Mail.ru Group, OZON, Hoff, «Ланит» и другие. По собственным данным, сейчас компания оказывает помощь порядка 74 тысяч пользователей и сотрудничает более чем с 14 тысячами клиник в России.

Фото: Artur Szczybylo / Shutterstock