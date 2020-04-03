Globosphere Russiа объявила конкурс для UX/UI-дизайнеров с призовым фондом 2,6 млн рублей
Управляющая компания Globosphere Russia запустила конкурс для UX/UI-дизайнеров. Задача — разработать интерфейс электронной медицинской карты. Об этом Rusbase рассказали в компании.
В конкурсе могут участвовать отдельные дизайнеры, дизайн-команды и агентства. Победитель станет основным подрядчиком компании и получит контракт на создание цифровой медкарты. Сумма контракта — 2 млн рублей. Еще 600 тысяч рублей распределят между тремя призерами.
Конкурсанты должны описать проблему, предложить ее решение и приложить графические материалы. Критерии оценки работ:
- польза для пациента и врача;
- доступная подача информации;
- удобный интерфейс;
- презентация проекта.
Заявки принимаются до 28 апреля на сайте конкурса. После регистрации участники получат на почту техническое задание.
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