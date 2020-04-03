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Globosphere Russiа объявила конкурс для UX/UI-дизайнеров с призовым фондом 2,6 млн рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Управляющая компания Globosphere Russia запустила конкурс для UX/UI-дизайнеров. Задача — разработать интерфейс электронной медицинской карты. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Globosphere Russiа объявила конкурс для UX/UI-дизайнеров с призовым фондом 2,6 млн рублей

В конкурсе могут участвовать отдельные дизайнеры, дизайн-команды и агентства. Победитель станет основным подрядчиком компании и получит контракт на создание цифровой медкарты. Сумма контракта — 2 млн рублей. Еще 600 тысяч рублей распределят между тремя призерами.

Конкурсанты должны описать проблему, предложить ее решение и приложить графические материалы. Критерии оценки работ: 

  • польза для пациента и врача;
  • доступная подача информации;
  • удобный интерфейс;
  • презентация проекта.

Заявки принимаются до 28 апреля на сайте конкурса. После регистрации участники получат на почту техническое задание. 

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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