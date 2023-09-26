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Константин Рябцев и Михаил Воробьев запустили в Индии medtech-платформу Lifetime Health

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Предприниматели Константин Рябцев и Михаил Воробьев запустили в Индии цифровую платформу Lifetime Health, на старте проекта они привлекли $600 тыс. инвестиций от SharesPro Ventures, Orion Health, и Алексея Королюка (ex-REG.ru). Об этом RB.RU сообщили в компании. 

Константин Рябцев и Михаил Воробьев запустили в Индии medtech-платформу Lifetime Health

Приложение Lifetime Health позволяет заказать на дом забор медицинских анализов, а также оказывает услуги экспресс-диагностики, физиотерапевтических процедур, а также сестринского и послеоперационного ухода.

Сейчас сервис работает в Бангалоре, в будущем его география будет расширена и на другие индийские города. Спустя 5 кварталов после запуска ожидаемая выручка компании составляет $1 млн в месяц.

Проект привлек партнеров в Бангалоре, это местные лаборатории Metropolis Health и Orange Health, а также компания, предоставляющая медицинское оборудование HealthCubed.

Для медицинского персонала в Lifetime Health разработали отдельное приложение, которое работает по модели Uber.

По словам CEO и сооснователя проекта Константина Рябцева, сегодня индийский рынок представляется весьма перспективным для медицинских проектов. На 10 тыс. жителей в стране приходится только около семи врачей и столько же больничных коек.

При этом в сельской местности работают только 20% докторов, для лечения жителям приходится ехать в крупные города, даже если они в них не живут.

«Мы видим миссию Lifetime Health в том, чтобы сделать заботу о здоровье более удобной и доступной для жителей Индии», — говорит сооснователь проекта Михаил Воробьев.

В ближайшие полгода основатели проекта планируют запустить свою лабораторию и выйти на полное покрытие города. Также команда будет готовиться к масштабированию в три новых региона. К концу 2024 года Lifetime Health хочет довести базу клиентов до 50 тыс. в месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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