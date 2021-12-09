Сооснователь Hoff Михаил Кучмент и инвестор Сергей Дашков вложились в медтех-проект Checkme в раунде на $714 тысяч

Сервис Checkme привлек $714 тыс. в ходе очередного раунда финансирования на развитие медицинского туризма и новое приложение.

По итогам раунда оценка компании составила $5 млн, увеличившись в два раза, сообщили в пресс-службе Checkme.

В компанию впервые инвестировал сооснователь сети гипермаркетов Hoff и совладелец «Совкомбанка» Михаил Кучмент. Сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck и первый лид-инвестор Checkme Сергей Дашков сделал третью инвестицию. Распределение долей не раскрывается.

По состоянию на 8 ноября у юрлица Cheсkme ООО «Кэрифай» появились новые совладельцы — зарегистрированное на Кипре «Чарами Лимитед» с долей 6% и ООО «Медицинско-правовая компания» Михаила Сухарева и Бориса Лопатухина, у которой около 3%. Кроме того, 0,91% получил Кирилл Тупиха и 0,3% теперь у Александра Дорфа. Компания Joint Journey Сергея Дашкова увеличила долю с 3,24% до 5,78%. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Полученные средства будут направлены на выход на рынок медицинского туризма, разработку рекомендательной системы и модуля мониторинга здоровья, развитие мобильного приложения Checkme и расширение линейки чекапов, в том числе для детей и людей пожилого возраста.

«В 2022 году компания продолжит наращивать объемы B2C-вертикали и займет долю рынка в корпоративных социальных пакетах для сотрудников», — пояснила генеральный директор и основатель Checkme Анастасия Файзуленова. Сервис Checkme позволяет пройти специально разработанные чекап-программы для B2C-клиентов и предлагает конструктор ДМС для B2B.

Число пользователей B2C-направления Checkme уже превысило 25 000 человек. Среди партнеров проекта «Ингосстрах», «Альфа-Банк», «Райффайзен», YouDo, «Кухня на районе», первыми корпоративными клиентами стали Usedesk, Ticketscould, YouDo и «нетмонет».

В B2B вертикаль Checkme инвестирует 30 млн рублей с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Деньги пойдут на создание кабинетов и формирование команды, поясняли RB.ru в компании.

Медтех-стартап Checkme в апреле закрыл раунд инвестиций на сумму $380 тысяч. В стартап вложились Moscow Seed Fund и ряд частных инвесторов: Виталий Герко, Дмитрий Тюменков, Максим Пушкарев, Евгений Пресняков, Владимир Христенко и Сергей Дашков. Оценка компании составила $2,8 млн. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в 1,5 раза. Инвестиции планировалось направить на разработку мобильного приложения.

В июле 2020 года компании удалось привлечь $375 тысяч от частных инвесторов и фонда Altergate.

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Фото на обложке: Unsplash