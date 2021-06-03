ИИ-система анализа рентген-снимков «Цельс» из «Сколково» получила допуск по наивысшему классу

ИИ-система анализа рентген-снимков «Цельс» Med-Tech стартапа – резидента «Сколково», помогающая выявлять патологии и рак, успешно прошла клинические испытания и получила регистрационное удостоверение Минздрава по наивысшему – третьем классу требований.

Система компании «Медицинские скриннинг системы» использует искусственный интеллект для анализа рентген-снимков и выявляет патологии и рак на ранних стадиях.

«Цельс» прошла пилотные испытания в 13 регионах обработав более 70 тысяч исследований. В итоге, поделились разработчики, ИИ нашел признаки патологий, подтвержденные дополнительными исследованиями, которые врач не заметил. Кроме того, применение системы на треть сократило время, требуемое для проведения анализа.

«Конечно, искусственный интеллект не может стать полноценной заменой специалиста, но он значительно упрощает процесс постановки диагноза, позволяя выиграть время и как можно раньше обнаружить онкологию, своевременно начать лечение», – отметил коммерческий директор ООО «Медицинские скриннинг системы» Артем Капнинский.

Согласно приказу Министерства, программное обеспечение с применением ИИ, которым является «Цельс», предполагает высокий риск для пациента, поэтому они отнесены к третьему – наивысшему классу. Учитывая высокие требования, «Цельс» успешно прошла клинические испытания и получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ, поделились разработчики.

Система экспериментально подключена к более чем 200 устройствам в медорганизациях Москвы и уже стала одним из лидирующих сервисов по количеству обработанных исследований и точности интерпретации результатов.

«Мы уверены, что регистрация “Цельс” как медицинского изделия по самому высокому классу риска – это настоящий прорыв, который откроет широкие перспективы взрывного роста российского рынка для применения ИИ в медицине», – отметил инвестиционный директор Kama Flow Кирилл Тишин.

В 2020 году резидент «Сколково» «Медицинские скриннинг системы» привлек 180 млн рублей инвестиций на развитие продаж и развитие платформы от венчурного фонда НТИ.

«Цельс» проходит процедуру соответствия стандартам Европейского Союза и готовится к выходу на международный рынок, сообщили разработчики.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Celsus