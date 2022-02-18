Московские MedTech-стартапы получат поддержку Yandex.Cloud до 1,5 млн рублей

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития и Yandex.Cloud решили поддержать медицинские стартапы на базе искусственного интеллекта.
Пилотируемые в клиниках проекты смогут получить грант на использование облачных сервисов Yandex.Cloud на сумму до 1,5 млн рублей на 12 месяцев и приоритетную техническую поддержку для ускоренной разработки, говорится на сайте столичной администрации.
Программой акселерации Yandex Cloud Boost смогут воспользоваться компании, которые разработали минимально жизнеспособный продукт (MVP) и выше. Они должны будут пройти экспертизу Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.
Платформы Yandex.Cloud соответстуют высшему уровню защиты УЗ-1, что помогает обрабатывать в облаке медицинские, специальные и биометрические данные. Компании смогут использовать сервисы платформы и не заниматься самостоятельным решением задач по анонимизации и созданию внешних хранилищ для персональных данных, требующих УЗ-1.
Сервисы Yandex.Cloud уже используют для хранения медицинских и генетических данных, автоматизации работы call-центров клиник, разработки и внедрения систем поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного для выявления различных патологий, включая COVID-19.
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Фото на обложке: В. Новикова / mos.ru
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