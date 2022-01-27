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Медведев: при запрете доллара и евро Россия может перейти на платежи в юанях

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

При необходимости Россия сможет обойтись без платежей в долларах и евро и заменить их на платежи в юанях, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев: при запрете доллара и евро Россия может перейти на платежи в юанях

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань», — отметил Медведев. По его словам, это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китая, резервная валюта.

«Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — добавил зампред Совбеза.

Медведев также указал, что власти РФ достаточно давно проводят курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объеме уменьшается. По его словам, доллар сейчас занимает порядка 20%, еще около 30% — это евро, порядка 20% — это юань и другие валюты, среди которых фунт стерлингов, иена, а также золото.

Замглавы Совбеза также выразил уверенность, что Россию не отключат от SWIFT, «потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит».

На фоне обострения конфликта на Украине США и ЕС угрожают России введением беспрецедентных санкций. Одной из таких мер, рассматриваемых западными странами, может стать отключение отключение России от международной глобальной платежной системы.

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Фото на обложке: Anton Veselov / Shutterstock

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