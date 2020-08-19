Сообщество Moscow Travel Hub впервые за долгое время проведет офлайн-встречу для участников

27 августа на смотровой площадке PANORAMA360 пройдет первая после снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса офлайн-встреча участников сообщества Moscow Travel Hub. Посетить ее можно бесплатно, но важно успеть зарегистрироваться , количество мест ограничено.

Встреча позволит участникам познакомиться с друг другом, наладить партнерства и презентовать свои новые проекты. Встреча пройдет в формате Speed Dating.

Speed Dating — это серия коротких пятиминутных встреч, в ходе которых участники общаются друг с другом в режиме тет-а-тет. За одну встречу каждый участник успевает познакомиться с потенциальными партнерами, а также получить обратную связь о своем проекте.

В рамках встречи участники также обсудят ближайшие мероприятия Moscow Travel Hub и обменяются идеями и предложениями по новым темам и форматам.

Возможности площадки позволяют принять не более 40 гостей. Организаторы будут подтверждать приглашение первым зарегистрировавшимся.

Программа:

11:30 — сбор гостей;

12:00 - 12:30 — Speed Dating (раунд №1);

12:30 - 12:45 — кофе-брейк;

12:45 - 13:15 — Speed Dating (раунд №2);

13.15 — анонс проектов Moscow Travel Hub, сбор обратной связи.

Moscow Travel Hub — это площадка, объединяющая представителей индустрии туризма и гостеприимства, созданная при поддержке Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Комитета по туризму города Москвы для развития коммуникации внутри рынка и системы партнерств, запуска совместных продуктов и предложений для туристов.





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