«Мегафон» передает данные о фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг»

«Мегафон» начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг». С ее помощью за 2023 год было заблокировано более 122 тыс. мошеннических ресурсов, пишет «Коммерсантъ».
За январь оператор передал данные об около 6,7 тыс. подозрительных ресурсов. В компании отметили, что в основном мошенники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или VK, Telegram или WhatsApp. Они также имитируют «Госуслуги», официальные сайты банков.
Другие крупные операторы связи не передают данные в госсистему, но разрабатывают свои антифишинговые решения. «Билайн» предлагает абонентам антифишинговые решения от Kaspersky за допплату. В Tele2 тестируют модель по автоматическому выявлению фишинговых сайтов, данные в госсистему они не передают. В МТС также пока не передают сведения в «Антифишинг», но у компании есть как платные, так и бесплатные решения по борьбе с мошенничеством.
При блокировке мошеннических ресурсов критична скорость, говорят эксперты, поэтому они сомневаются в эффективности текущей процедуры обмена данными.
Фото на обложке: Unsplash
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20 февраля 2024
20 февраля 2024