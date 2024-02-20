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«Мегафон» передает данные о фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Мегафон» начал передавать данные о выявленных фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг». С ее помощью за 2023 год было заблокировано более 122 тыс. мошеннических ресурсов, пишет «Коммерсантъ».

«Мегафон» передает данные о фишинговых ресурсах в госсистему «Антифишинг»

За январь оператор передал данные об около 6,7 тыс. подозрительных ресурсов. В компании отметили, что в основном мошенники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или VK, Telegram или WhatsApp. Они также имитируют «Госуслуги», официальные сайты банков.

Другие крупные операторы связи не передают данные в госсистему, но разрабатывают свои антифишинговые решения. «Билайн» предлагает абонентам антифишинговые решения от Kaspersky за допплату. В Tele2 тестируют модель по автоматическому выявлению фишинговых сайтов, данные в госсистему они не передают. В МТС также пока не передают сведения в «Антифишинг», но у компании есть как платные, так и бесплатные решения по борьбе с мошенничеством.

При блокировке мошеннических ресурсов критична скорость, говорят эксперты, поэтому они сомневаются в эффективности текущей процедуры обмена данными.

Фото на обложке: Unsplash

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