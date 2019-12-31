«Мегафон» учредил компанию «Цифровые девайсы»

«Дочка» «Мегафона» — «Мегафон Ритейл» — учредила компанию «Цифровые девайсы». Она будет заниматься торговлей телекоммуникационным оборудованием, в том числе смартфонами. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровые девайсы» было зарегистрировано 30 декабря 2019 года. 85% компании принадлежит «Мегафон Ритейлу». По 7,5% у бывших топ-менеджеров «Магнита» — Хачатура Помбухчана и Ильи Саттарова.

Гендиректор «Цифровых девайсов» — Андрей Огурцов.

Основным видом деятельности указана розничная торговля телекоммуникационным оборудованием, включая мобильные телефоны, в специализированных магазинах.

Помбухчан долгое время был финансовым директором «Магнита». После продажи Сергеем Галицким своей доли и ухода из компании, Помбухчан возглавлял «Магнит» с февраля по июнь 2018 года.

Саттаров курировал в компании вопросы логистики, развития и персонала. Он покинул ритейлер в конце 2018 года.

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