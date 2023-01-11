Компания бывшего гендиректора «Мегафона» купила 20% HeadHunter — РБК

Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина получила более 20% головной компании HeadHunter, рассказали РБК источники, знакомые с деталями сделки. Ее сумма превысила $100 млн.

Владелец Kismet Иван Таврин на протяжении многих лет был партнером Goldman Sachs и «Эльбрус Капитала», утверждает источник. Организации являются крупными акционерами HeadHunter, благодаря чему Таврин выступил бенефициаром 10% компании.

Ранее ни Таврин, ни его компании не упоминались как акционеры HeadHunter. Однако в 2018 году структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs заключили с Тавриным соглашение. Документ предполагает, что компании будут выплачивать около 9% от той прибыли, которую приносят инвестиции в HeadHunter.

Источник РБК, близкий к правительственной комиссии по контролю иностранных инвестиций сообщил, что сделка уже одобрена

HeadHunter — крупнейший российский сервис интернет-рекрутмента, работающий в РФ и странах ближнего зарубежья. Компания была основана в 2000 году. В 2019 году HeadHunter разместил акции на Nasdaq.

Осенью стало известно о покупке Тавриным сервиса Avito за 151 млрд рублей.

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