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«МегаФон» ищет TravelTech-проекты

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«МегаФон Путешествия» присоединился к Moscow Travel Hack, на котором участники решат задачи партнеров хакатона по цифровизации сферы туризма. Компания ищет готовые решения из сферы TravelTech, а также команды, которые помогут улучшить туристический сервис «МегаФон Путешествия».

«МегаФон» ищет TravelTech-проекты

«МегаФон Путешествия» — это сервис онлайн-бронирования, с помощью которого можно искать авиабилеты, отели, экскурсии и другие туристические товары и услуги. Он представляет собой агрегатор, в котором собраны предложения от партнеров. При этом абоненты оператора получают кешбэк с покупок.

Участникам предстоит ввести новые функции и привлечь пользователей, которые не являются абонентами «МегаФона» и не получают кешбэк.

Компания ждет от участников готовые и проверенные решения, которые могут представлять собой:

  • алгоритм для формирования пакетных туров;
  • чат-бот для решения задач путешественников;
  • контентный проект;
  • систему персонализации предложений.

«МегаФону» интересны и другие проекты в сфере TravelTech, которые решат задачу по привлечению пользователей и расширению функций сервиса. Кроме того, компания работает с уже сложившимися стартапами и готовыми решениями, которые внедряют технологии в туристическую индустрию.

Чтобы решить задачу, успейте подать заявку до 28 января на сайте. Если вы хотите задать вопрос, рассказать о себе и своем проекте, пишите на почту [email protected]

Moscow Travel Hack — первый российских хакатон по цифровизации сферы туризма. Он организован Комитетом туризма города Москвы и партнерами, каждый из которых представил свою задачу для участников.

Хакатон пройдет 8-9 февраля в Конгресс-центре Технополиса «Москва».

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Фото на обложке: Erik Odiin/Unsplash

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