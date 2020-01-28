«МегаФон» ищет TravelTech-проекты

«МегаФон Путешествия» присоединился к Moscow Travel Hack, на котором участники решат задачи партнеров хакатона по цифровизации сферы туризма. Компания ищет готовые решения из сферы TravelTech, а также команды, которые помогут улучшить туристический сервис «МегаФон Путешествия».

«МегаФон Путешествия» — это сервис онлайн-бронирования, с помощью которого можно искать авиабилеты, отели, экскурсии и другие туристические товары и услуги. Он представляет собой агрегатор, в котором собраны предложения от партнеров. При этом абоненты оператора получают кешбэк с покупок.



Участникам предстоит ввести новые функции и привлечь пользователей, которые не являются абонентами «МегаФона» и не получают кешбэк.

Компания ждет от участников готовые и проверенные решения, которые могут представлять собой:

алгоритм для формирования пакетных туров;

чат-бот для решения задач путешественников;

контентный проект;

систему персонализации предложений.

«МегаФону» интересны и другие проекты в сфере TravelTech, которые решат задачу по привлечению пользователей и расширению функций сервиса. Кроме того, компания работает с уже сложившимися стартапами и готовыми решениями, которые внедряют технологии в туристическую индустрию.

Чтобы решить задачу, успейте подать заявку до 28 января на сайте. Если вы хотите задать вопрос, рассказать о себе и своем проекте, пишите на почту [email protected]



Moscow Travel Hack — первый российских хакатон по цифровизации сферы туризма. Он организован Комитетом туризма города Москвы и партнерами, каждый из которых представил свою задачу для участников.



Хакатон пройдет 8-9 февраля в Конгресс-центре Технополиса «Москва».

Фото на обложке: Erik Odiin/Unsplash