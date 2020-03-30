«Мегафон» запустил собственные образовательные курсы

«Мегафон» начал выпускать собственные образовательные курсы для платформы «Мегафон Образование». Об этом Rusbase рассказали в компании.

Первый курс рассказывал про создание электронных учебных материалов. Вторым стал специализированный курс по 5G. В ближайших планах — запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам, сервисам для автоматизации тестирования.

Курсы разрабатывают бизнес-тренеры корпоративного университета Мегафона «МегаАкадемия» и сотрудники компании.

Платформа «Мегафон Образование» начала работать осенью прошлого года. Сейчас на ней 68 партнерских и собственных курсов компании. Курсы разделены на четыре категории: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Длительность урока — от 5 до 15 минут.

До 25 апреля «Мегафон» открывает бесплатный доступ к образовательной платформе.

Успешное прохождение курса по основам баз данных и выполнение тестового задания дают возможность пройти стажировку в «Мегафоне». Еще один способ попасть на стажировку в компанию — участие в образовательном спецпроекте для студентов «Старт».

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