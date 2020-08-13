«Мегафон» запустил для интернет-магазинов услугу «Мобильный ID»

«Мегафон» запустил для рынка онлайн-коммерции сервис «Мобильный ID». Он позволяет интернет-магазинам предложить своим пользователям идентификацию по номеру телефона вместо логина и пароля. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе оператора.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», нужно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление.

Также доступно автозаполнение регистрационных форм с функцией «Заполнить с мобильным ID».

«"Мобильный ID" будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги», — считают в «Мегафоне».

В компании уверили, что данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате. Расшифровать его можно только индивидуальным ключом SIM-карты.

Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от сайтов и приложений, зарегистрированных на специальной платформе оператора.

При необходимости доступа к адресу клиента для курьерской доставки, у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код. Это обеспечит защиту данных даже при утере телефона, считают в компании.

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