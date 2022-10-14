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«Мегафон» решил инициировать банкротство российской структуры Oracle

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мобильный оператор «Мегафон» решил обратиться в суд с заявлением о признании банкротом российского подразделения Oracle — АО «Оракл компьютерное оборудование». Компания не исполняет вступившее в силу решение суда о взыскании суммы за неисполнение контрактных обязательств, сообщили RB.RU в пресс-службе оператора.

«Мегафон» решил инициировать банкротство российской структуры Oracle

Представители не уточнили, о каком конкретно решении суда и контракте идет речь. В мае оператор подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с подразделения 44,1 млн рублей. В июле суд удовлетворил иск «Мегафон».

В решении, как пишет «Интерфакс», говорится, что оператор заключил договоры с «Оракл компьютерное оборудование», которые предусматривают оказание услуг технической поддержки оборудования и/или программного обеспечения.

«Мегафон» заплатил за услуги по этим договорам 105,6 млн рублей, но с начала марта «Оракл компьютерное оборудование» в одностороннем порядке прекратила оказывать техническую поддержку.

Тогда оператор обратился к компании с претензией об отказе от заказов и возврате сумм переплаты, но заявление было проигнорировано. Поэтому «Мегафон» обратился в суд, компания требования о взыскании не оспорила.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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