В работе «Мегафона» произошел сбой 30 января
В работе «Мегафона» днем 30 января случился сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ». Число жалоб за последний час превысило 500, за последние сутки — 2,6 тыс.
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Сообщения о неполадках начали поступать примерно в 15:00 мск. Абоненты отметили проблемы с домашним и мобильным интернетом, а также связью.
Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU
Пик жалоб на работу «Мегафона» на Downdetector.su пришелся на 15:30 мск. К этому моменту о сбое заявили 212 пользователей. На максимуме в 15:00 мск на «Сбой.РФ» количество сообщений о проблемах достигло 266.
RB.RU направил запрос в пресс-службу «Мегафона».
24 января в работе операторов связи произошел массовый сбой. В Роскомнадзоре RB.RU тогда сообщили, что зафиксировали неполадки на инфраструктуре «Мегафона», уточнив, что проблемы были «на зарубежных стыках “Мегафона” с европейскими сетями связи». На сетях других операторов РКН сбоя не наблюдал.
В пресс-службе «Мегафона» RB.RU заявляли, что потенциальные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходили «по независящим от оператора причинам».
Источник Forbes в сфере кибербезопасности связал сбой в работе оператора с ковровой DDoS-атакой на него, которую совершила группировка «политически мотивированных хакеров» (IT-армия Украины). Собеседник отмечал, что атака «была результативной», так как «наблюдалась деградация сервисов на международном стыке».
Фото на обложке: Mojahid Mottakin /
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