«МегаФон» и разработчик ПО Quantum-A создали совместное предприятие

«МегаФон» на паритетных условиях создал совместное предприятие (СП) с фондом Quantum-A, сообщила пресс-служба мобильного оператора. Новая компания займется разработкой цифровых решений для «МегаФона». В СП АО «Квантера» войдут активы и ряд команд Quantum-A.

«МегаФон» и Quantum-А создали СП АО «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для «МегаФона». «МегаЛабс» приобрел долю 50% в АО «Квантера», еще 50% принадлежат фонду Quantum-А. Сделка была заключена в конце 2021 года.

Предполагается, что СП усилит компетенции «МегаЛабса» в разработке цифровых решений и позволит более активно развивать портфель дополнительных услуг. В новой компании «МегаФон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «МегаФона».

«МегаФон» и Quantum-А сотрудничают уже длительное время. Фонд является ключевым партнером мобильного оператора по разработке цифровых решений. Среди реализованных проектов гео-сервисы, продукты цифровой защиты, интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и др. Фонд развивает для «МегаФона» технологические продукты в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).

Штаб-квартира Quantum-А находится в Москве. Компания специализируется на разработке ПО для телеком-отрасли. Штаб насчитывает 250 сотрудников.

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