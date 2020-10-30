«Мегафон» вложит до 5 млрд рублей в видеосервис Start

«Мегафон» проинвестирует видеосервис Start. Оператор купит 33,8% в компании, вложив в нее в течение трех лет до 5 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

«Мегафон» приобретет долю в ООО «Диджитал медиа холдинг», которое является головной компанией Start.



Деньги пойдут на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса. При этом «Мегафон» не получит эксклюзивных прав на контент сервиса.

Start — российский видеосервис, который был запущен в октябре 2017 года компанией Yellow, Black and White. Start производит оригинальные сериалы и фильмы, а также предоставляет доступ к контенту по подписке.

По собственным данным, Start выпустил больше 30 оригинальных проектов, в том числе сериалы «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», фильм «Текст» и так далее. В компании утверждают, что сейчас в разработке находится свыше 50 проектов, в том числе для семейной и детской аудитории.

Start также продает проекты другим платформам. Например, сериал «Лучше, чем люди» был продан Netflix Original, а «Содержанки» — Amazon Prime.

С 15 января 2020 года часть долей в Start находится в залоге у «дочки» «Мегафона» — «Мегалабс». Компания предоставила видеосервису финансирование для увеличения объемов производства оригинального контента, писал «Коммерсантъ».

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