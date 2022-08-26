«Мегафон» будет продавать бытовую технику

Дистрибутор «Мегафона» — «Рево чардж рус» — регистрирует сразу четыре торговые марки. Они позволят компании продавать мультиварки, телевизоры, холодильники и другую бытовую технику.

Заявки на первые три — Blax, Telik и Tvizi — компания подала в мае, на четвертую — Veizer — в июле, сообщили «Ведомости».

В Revo Charge подтвердили информацию о регистрации товарных знаков, но что конкретно под ними будет продаваться, не сказали.

Revo Charge в первом квартале 2022 года обеспечивала до 35% ассортимента в розничных салонах «Мегафона». 20% акций компании «Рево чардж рус» владеет гражданин Узбекистана Одилбек Маннанов, а еще по 5% принадлежат Кириллу Шибанову, Артуру Иксанову и Рагиму Шамшилову.

В 2021 году продажи ритейлеров бытовой техники и электроники СТМ превысили 60 млрд рублей. Это на 42% больше, чем было годом ранее.

В прошлом году продажи оборудования и аксессуаров «Мегафона» повысились почти на 30%, до 37,79 млрд рублей. Вся выручка оператора составляла 354 млрд рублей, чистая прибыль — 66 млрд рублей. Фото на обложке: Unsplash