«МегаФон» запустил стриминговый сервис для геймеров

«Мегафон» совместно с облачной платформой Loudplay запустил стриминговый игровой сервис для своих абонентов. Аналогичный проект также тестирует Tele2, сообщает «Коммерсантъ».

Платформа Loudplay позволяет запускать игры с облачных серверов на компьютерах и ноутбуках любой мощности. «Мегафон» предлагает абонентам воспользоваться стримингом по тарифам на 3 и 15 часов игрового времени в месяц стоимостью 130 рублей и 550 рублей соответственно.

Loudplay в 2016 году запустили выходы из «Мегафона» Зохар Винер и Виталий Стародубов. В 2017 году компания заключила партнерство с «Ростелекомом», но потом проект заркыли. В 2019 году Loudplay успешно прошел акселератор МТС и начал тестировать облачный геминг с оператором. Потом стороны отказались от сотрудничества, рассказали в МТС.

Tele2 развивает проект по облачному геймингу в партнерстве с сервисом GFN.RU, который Nvidia в партнерстве с группой «Сафмар» (владеет «М.Видео») запустила в октябре 2019 года. «Сафмар» тогда инвестировала в платформу 1 млрд рублей

Протестировать услугу Tele2 можно в салоне на Тверской улице в Москве в пилотной зоне связи 5G. Партнерство с GFN.RU уже есть у «Ростелекома». Его абонентам предлагает безлимитный доступ к облачным играм за 999 рублей в месяц.

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