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«Мегафон» представил решение для дистанционного мониторинга здоровья

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сотовый оператор «Мегафон» представил цифровой сервис удаленного мониторинга состояния здоровья. Одна из составляющих решения — медицинские приборы, которые самостоятельно передают диагностические данные. Об этом пишут «Ведомости». 

«Мегафон» представил решение для дистанционного мониторинга здоровья

Первое решение из этой категории, которое оператор вывел на рынок, — система для пациентов с гипертонией. Фактически это тонометр, который передает показания через сотовую сеть или по Bluetooth, рассказал изданию директор по маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Павел Захаров. Тонометр позволяет следить за артериальным давлением и частотой пульса.

По словам Захарова, «Мегафон» интегрирует платформу с медицинскими информационными системами государственных и коммерческих клиник. Конкретные лечебные учреждения не уточняются.

Обновление: Новость была скорректирована: «Мегафон» выводит на рынок не тонометры, а решение для удаленного мониторинга состояния здоровья. 

Фото: Syda Productions / Shutterstock

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