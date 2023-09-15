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Абоненты «Мегафона» смогут писать и звонить на умные часы без подключения к смартфонам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мобильный оператор «Мегафон» запустил новый сервис — его пользователи смогут связать одним номером смартфон и умные часы с eSIM. Пока услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Абоненты «Мегафона» смогут писать и звонить на умные часы без подключения к смартфонам

Клиенты смогут заниматься спортом на улице, кататься на велосипеде, плавать или отдыхать без смартфона. Принимать звонки и сообщения можно будет с помощью часов. Вызовы будут приходить на номер, записанный на SIM-карте, вставленной в гаджет.

Услуга представлена на всех тарифных планах, подключить ее можно в салоне «Мегафона».

Фото на обложке: Usoltsev Kirill / Shutterstock

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