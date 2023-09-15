Мобильный оператор «Мегафон» запустил новый сервис — его пользователи смогут связать одним номером смартфон и умные часы с eSIM. Пока услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Абоненты «Мегафона» смогут писать и звонить на умные часы без подключения к смартфонам