Абоненты «Мегафона» смогут писать и звонить на умные часы без подключения к смартфонам

Мобильный оператор «Мегафон» запустил новый сервис — его пользователи смогут связать одним номером смартфон и умные часы с eSIM. Пока услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Клиенты смогут заниматься спортом на улице, кататься на велосипеде, плавать или отдыхать без смартфона. Принимать звонки и сообщения можно будет с помощью часов. Вызовы будут приходить на номер, записанный на SIM-карте, вставленной в гаджет.
Услуга представлена на всех тарифных планах, подключить ее можно в салоне «Мегафона».
Фото на обложке: Usoltsev Kirill /
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