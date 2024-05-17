«Мегафон» завершил укрупнение бизнеса компании-разработчика «Нэксайн»

Уставный капитал главного актива ПАО «Мегафон» по разработке телекоммуникационного программного обеспечения АО «Нэксайн» (работает под брендом Nexign) увеличен в два раза после присоединения двух IT-компаний. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ в мае.

Увеличение уставного капитала до 52 тысяч рублей связано присоединением к «Нэксайну» ООО «Алгоритм» и ООО «Мобильная платформа» в рамках укрупнения бизнеса. С прошлого года «Мегафон» планомерно укрупнял "Нэксайн", приводил структуру компании к более линейному формату, чтобы она полностью соответствовала логике бизнес-процессов внутри группы, заявили в телекоммуникационной компании.

«Мы завершили это укрупнение бизнеса и по его итогам провели увеличение уставного капитала "Нэксайн" через допэмиссию, как того требует действующее законодательство. Таким образом, основной этап по построению корпоративной структуры в рамках единого центра ИТ-компетенций на базе "Нэксайн" завершен», – пояснили RB.RU в пресс-службе «Мегафона».

«Мегафон» в 2023 году получил 100% АО «Нэксайн» от ООО «ЮэСэМ Телеком». Сделка была реализована в рамках реструктуризации активов «Мегафона». Разработчик остался самостоятельным юрлицом и планировал сохранить все проекты с партнерами, сообщал «Интерфакс».

В 2023 году в «Мегафон» решил присоединить к «Нэксайн» две IT-компании, что объяснялось «стремлением построить единый центр ИТ-компетенции на базе "Нэксайн"».

Как пояснила основатель школы программирования и дизайна CODDY Оксана Селендеева, крупные IT-компании экономят на масштабе, сокращают средние издержки на единицу продукции или услуги, что, в свою очередь, дает возможность для более гибкой ценовой политики на рынке. Эксперт считает, что укрупнение – это доступ к ресурсам, диверсификация, переговорная мощь и репутация бренда. Но у больших компаний есть и свои «но», например, они зачастую обладают более сложной структурой управления, что может замедлять процесс принятия решений и адаптации к изменениям рынка.

«Несмотря на экономию на масштабе, крупные компании могут страдать от высоких накладных расходов, связанных с содержанием большого штата сотрудников, дорогих офисов и так далее, что делает их менее гибкими в изменении ценовой политики. Ну, и риск комплаенса, ведь большие организации могут сталкиваться с более строгими требованиями регуляторов и большим вниманием к своей деятельности, что увеличивает расходы на соблюдение нормативных требований», – считает эксперт.

Селендеева отмечает, что в контексте телекоммуникационного рынка РФ наблюдается значительная степень конкуренции, которая превосходит аналогичные показатели в США или странах ЕС. Этот фактор обусловливает снижение маржинальности для участников отрасли и заставляет компании искать новые пути для повышения эффективности и расширения бизнеса.

Аккредитованная российская IT-организация «Нэксайн», созданная в 1992 году под названием «Питер-Сервис», находится в публичных списках санкций США и Украины, свидетельствуют данные «Контур.Фокус». Последний раз компания отчитывалась о результатах деятельности в 2018 году, тогда ее выручка достигала 13,1 млрд рублей, а чистая прибыль – 5,1 млрд рублей. В 2020 году в компании работало более 1,7 тысячи человек.Присоединенное ООО «Мобильная платформа» по итогам 2023 года показало выручку в 180,1 млн рублей и чистую прибыль в 189,8 млн рублей. Выручка ООО «Алгоритм» достигала 809 млн рублей, чистая прибыль – 308,5 млн рублей.

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