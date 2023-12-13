«Мегамаркет» добавил инструмент онлайн-примерки декоративной косметики. Посмотреть, как, например, на губах смотрится помада, можно в приложении – нужно только включить доступ к камере.
В приложении «Мегамаркета» появилась возможность в режиме онлайн «примерить» декоративную косметику. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Примерка происходит в виртуальном зеркале. Можно посмотреть, как на пользователе будут выглядеть, например, помада, румяна и тени для век, тональные средства, тушь. Чтобы это сделать, нужно дать приложению доступ к камере смартфона.
В «Мегамаркете» отметили, что не собирают таким образом биометрические данные пользователей.
Маркетплейс планирует до конца 2023 года добавить инструмент онлайн-примерки для 6 тыс. наименований и 35 брендов.
Фото на обложке: Africa Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Наш горизонт планирования — три месяца»: как чувствуют себя ресейл-площадки в России
- 2 «Меня пригласили в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж». Зачем маленькому fashion-бренду участвовать в Неделе моды
- 3 Что нужно знать стартапу, который хочет продать технологию люксовому бренду
- 4 «Иногда загружают фото политиков или овощей»: как работает стартап, который подбирает одежду по фото
- 5 Модный интеллект: какие профессии из мира fashion заменит AI-разум
ВОЗМОЖНОСТИ
14 декабря 2023
15 декабря 2023
15 декабря 2023