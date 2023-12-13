«Мегамаркет» добавил инструмент онлайн-примерки декоративной косметики. Посмотреть, как, например, на губах смотрится помада, можно в приложении – нужно только включить доступ к камере.

В приложении «Мегамаркета» появилась возможность в режиме онлайн «примерить» декоративную косметику. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Примерка происходит в виртуальном зеркале. Можно посмотреть, как на пользователе будут выглядеть, например, помада, румяна и тени для век, тональные средства, тушь. Чтобы это сделать, нужно дать приложению доступ к камере смартфона.

В «Мегамаркете» отметили, что не собирают таким образом биометрические данные пользователей.

Маркетплейс планирует до конца 2023 года добавить инструмент онлайн-примерки для 6 тыс. наименований и 35 брендов.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock