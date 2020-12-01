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Образовательная платформа MEL Science привлекла $14 млн в новом раунде инвестиций

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Портфельный проект фонда TMT Investments — образовательная компания MEL Science — в раунде В привлек инвестиций на сумму $14 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе венчурного фонда.

Образовательная платформа MEL Science привлекла $14 млн в новом раунде инвестиций

Стартап предлагает подписки на наборы для химических опытов, а также интерактивные уроки в виртуальной реальности. Дети от 5 до 14 лет могут использовать их как вспомогательный ресурс для обучения дома или в школе. Подписка доступна в более чем 30 странах, основные продажи приходятся на США.

Инвесторами текущего раунда выступили Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайский венчурный фонд и другие фонды. Оценка компании MEL Science, как и доли, которые получили инвесторы, не раскрываются.

В предыдущих раундах инвесторами были TMT Investments,  Sistema_VC, Digital Horizon, Phystech Ventures, «Яндекс». За прошедший год MEL Science создала научное онлайн-сообщество с 3 млн подписчиков. В бесплатный доступ выложены собственные научные видео и статьи, набравшие, по данным стартапа, более 1 млрд просмотров.

MEL Science направит полученные $14 млн на поддержку спроса на собственные научные подписки, а также на развитие и масштабирование существующих продуктов. Компания была основана в 2015 году российским предпринимателем Василием Филипповым и зарегистрирована в Великобритании.

Фото: MEL Science

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