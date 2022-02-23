Мем про Наташу и ее котов стал товарным знаком

Согласно информации сайта Роспатента, заявка была подана 22 марта 2021 года, а 28 января 2022 года было принято решение о ее регистрации.

Фото: Роспатент

Товарный знак был зарегистрирован по классам 16, 18, 20, 25, 28, 35, 41 — это означает, что его запрещено размещать на канцтоварах, одежде, фигурках, обложках для паспортов и даже снимать в кино без разрешения правообладателя. Что важнее, мем теперь нельзя использовать в рекламе.

Мем про Наташу и котов, которые ее будят со словами «вставай, мы там все уронили» появился в 2019 году и приобрел популярность весной 2020 году на фоне новостей про обвал рубля и фондовых рынков, которые «уронили» коты Наташи.

Автор мема Дарья Бородулина рассказала, что решила зарегистрировать свое творчество в качестве товарного знака по советам юриста после того, как шутку про Наташу и котов стали использовать в своей рекламе такие бренды, как «МТС», «Альфа-банк» и другие.

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