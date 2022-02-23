Мем про Наташу и ее котов стал товарным знаком

Роспатент принял заявку московского предпринимателя Дарьи Бородулиной на регистрацию мема «Наташ, ты спишь» в качестве товарного знака.
Согласно информации сайта Роспатента, заявка была подана 22 марта 2021 года, а 28 января 2022 года было принято решение о ее регистрации.
Фото: Роспатент
Товарный знак был зарегистрирован по классам 16, 18, 20, 25, 28, 35, 41 — это означает, что его запрещено размещать на канцтоварах, одежде, фигурках, обложках для паспортов и даже снимать в кино без разрешения правообладателя. Что важнее, мем теперь нельзя использовать в рекламе.
Мем про Наташу и котов, которые ее будят со словами «вставай, мы там все уронили» появился в 2019 году и приобрел популярность весной 2020 году на фоне новостей про обвал рубля и фондовых рынков, которые «уронили» коты Наташи.
Автор мема Дарья Бородулина рассказала, что решила зарегистрировать свое творчество в качестве товарного знака по советам юриста после того, как шутку про Наташу и котов стали использовать в своей рекламе такие бренды, как «МТС», «Альфа-банк» и другие.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пользователи Instagram не смогут устанавливать лимит на время в приложении менее 30 минут в день
- 2 Топ-менеджера Meta уволили после скандала с откровенной перепиской с мальчиком
- 3 TikTok превращается в YouTube: зачем соцсети длинные ролики и чем она рискует
- 4 Отказ от соцсетей: можно ли повысить продуктивность, перестав листать ленту?
- 5 Соцсеть Дональда Трампа возглавила список самых популярных приложений App Store
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2022
27 февраля 2022
28 февраля 2022