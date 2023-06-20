Рестораны в июне подняли цены на блюда в меню на 10%

В июне 2023 года меню в ресторанах РФ подорожало на 10%. Повышение цен связано с удорожанием до 35% импортных продуктов: оливкового масла, соусов, морепродуктов, консервов и т. д., пишут «Известия».
В себестоимости меню ресторана продукты составляют в среднем 25–30%, и вслед за ростом цен на товары начинает увеличиваться и стоимость блюд, — пояснила гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отмечает, что популярность кафе, ресторанов, фуд-кортов в ТЦ вырастет, так как торговые центры усиливают развлекательную составляющую, и, соответственно, общепит.
Глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко считает, что если заведения заметно повышают цены на блюда, то гости могут перестать посещать эти рестораны.
- За последние 20 лет ожидания людей в отношении ресторанной индустрии сильно изменились. Если раньше в ресторан ходили «по случаю», то сейчас рынок предлагает широкий выбор: от «утолить голод» до «получить новые впечатления» или «подчеркнуть социальный статус». Эксперт ресторанного рынка, основательница консалтингового агентства Level Up Consult Наталья Милеенкова рассказала, в какие рестораны не заходят посетители.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Coca-Cola HBC купит водочный бренд Finlandia за $220 млн
- 2 «Вкусно — и точка» повысит цены на некоторые позиции на 5-8%
- 3 Эффект простого воздействия: прием, который помог Red Bull покорить Лондон
- 4 Уйти из ТЦ: как развивать гастробизнес, если фуд-точки больше не рентабельны
- 5 10 молодых российских производителей альтернативной еды
ВОЗМОЖНОСТИ
23 июня 2023
23 июня 2023
23 июня 2023