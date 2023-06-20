В июне 2023 года меню в ресторанах РФ подорожало на 10%. Повышение цен связано с удорожанием до 35% импортных продуктов: оливкового масла, соусов, морепродуктов, консервов и т. д., пишут «Известия».

Рестораны в июне подняли цены на блюда в меню на 10%