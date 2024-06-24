На бывшем заводе Mercedes в РФ будут собирать премиальные автомобили Chery

В подмосковном Есипово в июле на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery — Exeed.
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Серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле на мощностях «Автодома», а в августе первую партию получат дилеры, пишет «Ъ» со ссылкой на источников.
Речь идет о проекте контрактной сборки. Предполагается, что «Автодом» сможет получить вознаграждение за каждый собранный автомобиль. Сумма будет в диапазоне €450—500 за машинокомплект, уточняет один из собеседников издания. Вторая модель поступит на конвейер в феврале 2025 года.
По данным «Автостата», в России сейчас самая востребованная премиальная марка в России — Exeed. В мае дилеры продали почти 3,9 тыс. этих машин, объем всего премиум-класса «Автостат» за прошлый месяц оценил в 11 тыс. машин.
Фото на обложке: Unsplash
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