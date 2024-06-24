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На бывшем заводе Mercedes в РФ будут собирать премиальные автомобили Chery

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В подмосковном Есипово в июле на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery — Exeed.

На бывшем заводе Mercedes в РФ будут собирать премиальные автомобили Chery
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Серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле на мощностях «Автодома», а в августе первую партию получат дилеры, пишет «Ъ» со ссылкой на источников.

Речь идет о проекте контрактной сборки. Предполагается, что «Автодом» сможет получить вознаграждение за каждый собранный автомобиль. Сумма будет в диапазоне €450—500 за машинокомплект, уточняет один из собеседников издания. Вторая модель поступит на конвейер в феврале 2025 года.

По данным «Автостата», в России сейчас самая востребованная премиальная марка в России — Exeed. В мае дилеры продали почти 3,9 тыс. этих машин, объем всего премиум-класса «Автостат» за прошлый месяц оценил в 11 тыс. машин.

Фото на обложке: Unsplash

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