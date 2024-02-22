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Mercedes-Benz сместил Tesla с первого места в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Mercedes-Benz сместил Tesla с первого места в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов. Это произошло больше из-за того, что Tesla подешевел – сразу на 12% за год. Mercedes-Benz при этом подорожал всего на 1%.

Mercedes-Benz сместил Tesla с первого места в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов

Mercedes-Benz возглавил рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира. Список составила консалтинговая компания Brand Finance.

Бренд Tesla за последний год подешевел на 12% до $58,3 млрд. Аналитики связали падение оценки со скандалами вокруг Илона Маска, которые негативно сказываются на репутации бренда.

Mercedes-Benz оценили в $59,4 млрд, что всего на 1% больше, чем при составлении предыдущего рейтинга.

В тройку самых дорогих автобрендов вошла Toyota с оценкой в $52,7 млрд. Четвертое и пятое место заняли Porsche и BMW с $43,1 млрд и $41 млрд соответственно.

Фото на обложке: pisaphotography / Shutterstock

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