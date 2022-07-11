Mercedes-Benz продаст имущество своего дистрибьютора — «Ъ»

Mercedes-Benz может продать имущество своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Возможные претенденты — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор.
«Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги, узнал «Коммерсантъ» у источников.
В Mercedes-Benz сообщили, что компания рассматривает несколько вариантов ведения бизнеса в России, но конкретных решений пока нет.
Сергей Удалов из «Автостата» считает, что как минимум сам центр Mercedes-Benz на Ленинградском шоссе представляет интерес для дилеров.
По его словам, потери будет легко восполнить при улучшении ситуации на рынке в отличие от продажи завода. Эксперт добавил, что при переходе прав дистрибьютора к дилеру Mercedes-Benz формально прекращает работу в России напрямую.
Фото на обложке: aappp /
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